REGGIO EMILIA – Tenta di salire sul bus senza green pass e viene arrestato per omicidio. E’ successo sabato quando una pattuglia della squadra volanti, verso le 11, è intervenuta nel parcheggio della ex caserma Zucchi dove uno straniero sprovvisto di documenti e di green pass voleva salire su un autobus.

Dagli accertamenti è emerso a suo carico un ordine di rintraccio per esecuzione di una custodia cautelare per concorso nel reato di invasione di terreni ed edifici da parte della procurea di Roma, ma, soprattutto, è emerso che dalle stessa procura era ricercato per il reato di omicidio. L’uomo è stato portato in carcere.