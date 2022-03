Teatro in lutto, è morto Ludovico Parenti

REGGIO EMILIA – E’ morto, all’età di 84 anni, Ludovico Parenti, scrittore, regista e attore. Nato a Mogadiscio, ha vissuto a Napoli, Genova e in Sudafrica. Dal 1974 ha vissuto a Reggio Emilia dove è stato per 30 anni addetto stampa de I Teatri. Come critico ha collaborato al Secolo XIX, il Mattino di Padova e la Gazzetta di Reggio e a riviste varie fra cui Hystrio. Dal 1981 al 1995, firmandosi Saverio Del Gaudio, è stato critico del teatro di prosa della Gazzetta di Reggio.

Pur abbandonando nel 1962 l’attività di attore per dedicarsi alla scrittura, ha mantenuto per un quindicennio un legame con la scena, curando e interpretando in spazi culturali genovesi recital di poesia e di teatro: pratica ripresa dal 1995 in chiese e in spazi culturali non solo emiliani. Nei primi anni 2000 era andato in pensione per dedicarsi completamente alla poesia e alla scrittura.