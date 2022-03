REGGIO EMILIA – Al Santa Maria Nuova, per la festa del papà, ieri sono arrivati i supereroi acrobatici che si sono esibiti per i piccoli ricoverati e le loro famiglie. Capitan America, Spider-Man, Ironman, Capitan Marvel Batman e The Incredible Hulk hanno reso indimenticabile la mattinata per i piccoli pazienti dell’Arcispedale (foto di Giuliano Ferrari).

Sono scesi dal tetto dell’ospedale dove tanti bambini sono ricoverati nel Reparto di Pediatria per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia. A travestirsi i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA Super Eroi Acrobatici”, fondata da Anna Marras.

L’associazione SEA è stata contattata dall’architetto Luca Ficcarelli, grazie all’idea avuta dal figlio Alberto durante una degenza in Pediatria. La proposta è stata sostenuta dal direttore del reparto, dottor Alessandro De Fanti, dalla coordinatrice Nicoletta Vinsani e dallo staff medico e infermieristico.