Strage di Bologna, processo a Bellini: forse sentenza già il 4 aprile

REGGIO EMILIA – Le arringhe dei difensori degli imputati Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia sono terminate, e a questo punto il processo sulla strage del 2 agosto 1980 in corso in Corte d’Assise a Bologna è davvero a un passo dalla conclusione. Il presidente della Corte, Francesco Caruso, poco fa ha fissato per venerdì 1 e lunedì 4 aprile le ultime due udienze, che saranno riservate alle repliche e alle eventuali controrepliche. Il 4 aprile, una volta terminate le controrepliche dei difensori, la Corte si ritirerà in camera di consiglio, e in giornata potrebbe già arrivare la sentenza.

Nel pomeriggio ha parlato, in difesa di Bellini, l’avvocato Antonio Capitella, che ha concluso il suo intervento spiegando alla Corte di “aver impiegato quattro mesi per decidere di difendere” l’ex esponente di Avanguardia nazionale. “Ho voluto leggere le carte, perché avevo detto che non avrei mai difeso uno stragista”, ha detto il legale, aggiungendo di essersi convinto ad assumere l’incarico “perché lo ritengo innocente. L’ho fatto con tutta la passione possibile, a rischio della mia salute. La mia fatica finisce qui, adesso tocca a voi”.

Ora, ha concluso Capitella con la voce rotta dal pianto, “fate giustizia, assolvete Paolo Bellini e che Dio vi illumini”. Dopo di lui ha preso la parola il suo collega Manfredo Fiormonti, che associandosi alla richiesta di assoluzione ha affermato che Bellini “è un ladro e assassino, ma non uno stragista”, aggiungendo che “questo è stato un processo pieno di suggestioni, in cui si è partiti dal presupposto che Bellini è colpevole. Noi – ha concluso Fiormonti – riteniamo invece che sia innocente, e il processo ha dato la prova che è innocente” (Fonte Dire).