Strage di Bologna, arringa difensori Bellini slitta al 23 marzo

REGGIO EMILIA – Slitta a mercoledì 23 marzo l’inizio dell’arringa dei difensori di Paolo Bellini, imputato per concorso nella strage del 2 agosto 1980. Gli interventi dei due legali dell’imputato, Manfredo Fiormonti e Antonio Capitella, erano stati calendarizzati per venerdì e per mercoledì prossimo, ma oggi Fiormonti ha chiesto e ottenuto un ri dalla Corte d’Assise bolognese. Alla base della richiesta, spiega lo stesso Fiormonti, c’è il fatto che Capitella, che avrebbe dovuto parlare per primo, è ricoverato in ospedale e potrebbe anche essere sottoposto a un intervento chirurgico. La Corte ha ovviamente accolto la richiesta di rinvio, aggiornando quindi il processo proprio al 23 marzo.