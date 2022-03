CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Stipula assicurazione on line, ma è una truffa: 60enne napoletano denunciato dai carabinieri di Casalgrande. Doveva acquistare l’assicurazione per l’auto del figlio e così una 43enne residente a Casalgrande ha deciso di cercare su internet una polizza on-line. La navigazione l’ha portato ad accedere ad un sito che le ha fornito un preventivo vantaggioso, quindi ha deciso di stipulare una polizza effettuando il pagamento mediante bonifico sull’Iban fornitole dall’assicuratore e ha ricevuto sull’applicativo WhatsApp la relativa documentazione che attestava l’apparente regolare copertura assicurativa.

A meno di un mese dalla stipula della polizza il figlio è stato fermato durante un controllo stradale da una pattuglia della polizia municipale che, durante i controlli, ha appurato che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa e che la documentazione esibita dalla madre era evidentemente irregolare. Ulteriori verifiche, oltre a darle conferma che la targa del suo veicolo non era assicurata, le hanno consentito di apprendere che la documentazione che le era stata trasmessa dalla pseudo agente era relativa a una compagnia non iscritta all’albo.

Quando ha capito di essere stata truffata, la donna prima si è rivolta ad un’altra compagnia stipulando la polizza e regolarizzando l’assicurazione sul suo veicolo e poi è andata dai carabinieri di Casalgrande a sporgere denuncia. I militari al termine delle indagini hanno denunciato per truffa un 60enne napoletano. Un fenomeno quello delle vendite di polizze assicurative “fantasma” on line in continua crescita. Per questo i carabinieri reggiani sensibilizzano i cittadini a fare attenzione alle offerte on line ritenute vantaggiose. Difendersi da tali tipologie di truffe è possibile grazie all’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sul cui sito internet ciascun cittadino può verificare se la compagnia assicurativa, e l’intermediario che si contatta, esista davvero.