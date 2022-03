Sospensione rapporti con Ermitage, Pd e maggioranza divisi in Consiglio

REGGIO EMILIA – La maggioranza e il Pd si sono divisi ieri, in consiglio comunale, su un ordine del giorno, primo firmatario Aguzzoli, per sospendere la collaborazione tra Palazzo Magnani e il Museo statale russo di San Pietroburgo Ermitage fino a quando non sarà ripristinata la pace. E’ stata invece approvata le proposta di Coalizione civica Reggio Emilia per ospitare i profughi di guerra in città.

L’ordine del giorno sul Museo Ermitage di San Pietroburgo è stato respinto con 4 voti favorevoli (Coalizione civica, M5S), 7 voti contrari (Più Europa, Immagina Reggio, Ferretti, Mahmoud, Montanari e Piacentini del Pd, Reggio è) e 16 astenuti (Pd, Lega Salvini premier, Fratelli d’Italia).

La Russia doveva essere paese ospite di Fotografia europea, ma nei giorni scorsi il sindaco Luca Vecchi e Palazzo Magnani hanno annunciato l’annullamento della mostra “Sentieri nel Ghiaccio” che doveva essere allestita a palazzo da Mosto con la curatela di Dimitri Ozerkov, direttore del Dipartimento di arte contemporanea del Museo Ermitage di San Pietroburgo. L’ordine del giorno di Coalizione civica chiedeva anche di sospendere i rapporti con l’istituzione russa.