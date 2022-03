Silk Faw, i cinesi non sono mai entrati nel Cda

REGGIO EMILIA – Il suo ingresso nel Cda di Silk Faw era stato annunciato in pompa magna dall’azienda e salutato con grande favore da Comune di Reggio Emilia e Regione come la prova che i cinesi di Faw ci tenevano molto al progetto della megafabbrica di auto elettriche che dovrebbe sorgere a Gavassa.

Stiamo parlando di Li Chongtian che, in una comunicazione dell’azienda del 13 gennaio scorso, veniva definito “nuovo membro del Consiglio di amministrazione di Silk-Faw”. Si leggeva nel comunicato: “La nomina, avallata anche dal Governo della Repubblica popolare cinese, consolida ulteriormente la squadra di manager al lavoro, tutti di elevato profilo e con un’expertise di lungo corso in ambito automotive”.

Li Chongtian veniva definito “laureato in ingegneria e attualmente alla guida della Faw Capital Holding Co., che gestisce gli investimenti di Faw”. Aggiungeva il comunicato: “All’interno della casa automobilistica cinese, inoltre, ha ricoperto e ricopre tuttora importanti posizioni manageriali”.

Ebbene, da una visura camerale fatta oggi da Reggio Sera emerge che del signor Li Chongtian non c’è traccia nel cda di Silk Faw Automotive Group. Nel Cda dell’azienda, ad oggi, sono presenti il presidente Johathan Krane, l’amministratore delegato Giovanni Lamorte, l’amministratrice delegata Katia Bassi (che è anche managing director dell’azienda) e come consigliere c’è uno statunitense 53enne, Jonathan Koplovitz, che è chief strategy officer di Silk Ev e, in precedenza, ha lavorato per 18 anni nel Blackstone group, una delle più grandi società finanziarie del mondo.

Il signor Chongtian non compare, come, del resto, non vi è traccia di una partecipazione di cinesi o aziende cinesi in Silk Faw Automotive group che è controllata interamente dalla Silk Faw Automotive Holdings Ireland Limited che ha sede a Dublino che ha versato interamente un capitale sociale di 26 milioni e 668mila euro.