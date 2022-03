Silk Faw, accesso agli atti della Lega: “Fuori la verità”

REGGIO EMILIA – Dopo un’interpellanza, il gruppo della Lega in Comune a Reggio Emilia presenta un corposo accesso agli atti sul progetto dell’operazione Silk-Faw. Sullo stabilimento di produzione di auto elettriche di lusso previsto a Gavassa dalla joint venture sino americana “il tempo dei silenzi e delle mezze parole è finito. Vogliamo capire cosa ne sarà del mega impianto, annunciato in pompa magna, che ha visto una elargizione di finanziamenti pubblici e approvazione di atti in Sala del Tricolore a tempi di record ma che ora temporeggia sui passaggi formali di insediamento”, spiega il capogruppo del Carroccio Matteo Melato.

Ecco perché “nel nostro accesso agli atti abbiamo chiesto il business plan aziendale, il numero di persone effettivamente assunte, l’organigramma societario e soprattutto i contratti con cui si sancisce l’iniziale insediamento negli uffici nei capannoni 15-18 delle ex Reggiane con relativi pagamenti”. In generale, aggiunge Melato, “vogliamo capire se questi mesi son state solo parole al vento oppure vi sono atti concreti di un lavoro sul territorio di radicamento e di crescita come annunciato nei mesi passati o se vi siano segnali di abbandono del progetto e del territorio”. La “città di Reggio Emilia e i suoi cittadini devono essere tutelati nella loro onorabilità e buon nome pertanto ci teniamo ad avere al più presto rassicurazioni in merito”, conclude il consigliere.