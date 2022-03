Sei trucchi efficaci per imparare il coreano

REGGIO EMILIA – Il coreano è una lingua tanto affascinante quanto difficile da imparare per noi italiani, perché presenta delle differenze davvero enormi rispetto al nostro idioma. Nonostante ciò, molti di coloro che decidono di mettersi alla prova con lo studio di questa lingua sostengono che il coreano sia molto più semplice di quello che può sembrare. Apprenderlo al meglio non è affatto impossibile, specialmente al giorno d’oggi visto che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono davvero parecchi. Vediamo allora insieme 6 trucchi efficaci per imparare il coreano velocemente e in modo anche piuttosto divertente.

#1 Familiarizzare con l’alfabeto ed il sistema di simboli

Il coreano è una lingua senza dubbio complessa per noi, soprattutto per quanto riguarda l’alfabeto visto che non questo non è composto da lettere bensì da simboli. Riuscire a familiarizzare con questo nuovo metodo di scrittura non è di certo facile, ma conviene approcciarsi sin da subito all’alfabeto coreano proprio perché ci vuole tempo e pazienza per impararlo completamente. Quello che vale la pena fare è acquistare un libro o stampare dal web l’intero sistema di simboli coreano, che si chiama Hangul ed è composto da 19 consonanti e 21 vocali. Un giorno per volta si può imparare un segno differente, o si possono utilizzare dei post it per riuscire a memorizzare con maggior facilità le parole più semplici.

#2 Seguire delle lezioni private online

Un consiglio sicuramente utilissimo per imparare il coreano è quello di prendere delle lezioni private, che fortunatamente oggi si possono seguire anche online con il metodo dell’e-learning. Non è dunque difficile trovare un bravo insegnante di coreano, indipendentemente dalla città in cui si vive, perché ci sono piattaforme che sono state create proprio per questo scopo. Basta entrare in questi siti e scegliere il docente che si preferisce, in base alle sue competenze, alla sua esperienza, alle sue caratteristiche, alle recensioni degli altri studenti e alle tariffe orarie che richiede. Di certo, seguire delle lezioni private di coreano è utilissimo per imparare almeno le basi di questa lingua complessa e avere la possibilità di studiare insieme ad un madrelingua.

#3 Guardare film e serie TV coreane in lingua originale

Un trucco per perfezionare la conoscenza della lingua, utile dunque soprattutto per coloro che conoscono già le basi del coreano e che stanno imparando tale idioma, è quello di guardare film e serie TV in lingua originale. Una delle più famose, uscite di recente su Netflix, è Squid Game: serie TV evento che ha appassionato moltissime persone e che sulla piattaforma per lo streaming è possibile guardare anche in lingua originale. Naturalmente, all’inizio potrebbe risultare difficile comprendere tutto quello che viene detto nei vari dialoghi ma basta impostare i sottotitoli per non avere grandi problemi. In coreano è possibile trovare anche moltissimi film interessanti, che vale la pena guardare e che possono rivelarsi altrettanto utili per perfezionare la conoscenza di questa lingua, soprattutto per quanto riguarda la comprensione del parlato e la pronuncia.

#4 Leggere i fumetti coreani

Un altro trucco per imparare più velocemente il coreano, divertendosi anche, è quello di leggere qualche fumetto. Si tratta infatti di un modo molto efficace per apprendere nuove parole e memorizzare nel contempo il sistema di simboli che caratterizza l’alfabeto di questa lingua. I fumetti coreani si chiamano Manhwa e ce ne sono diversi di interessanti: basta cercare in una libreria ben fornita o semplicemente ordinarli online.

#5 Seguire gli influencer coreani

Un altro consiglio per imparare più velocemente questa lingua è quello di seguire i profili social degli influencer coreani, che sono moltissimi e spaziano in ambiti diversi tra loro. Diventare follower su Instagram consente non solo di esercitarsi nella lettura di post in questa lingua così complessa ma anche di abituare l’orecchio alla pronuncia di alcune parole coreane. Si tratta dunque di un qualcosa in più che può rivelarsi senz’altro utile, anche se ovviamente non basta questo per imparare la lingua.

#6 Ascoltare podcast in lingua coreana

Un altro trucco che permette di perfezionare la conoscenza della lingua coreana e in modo particolare mettere alla prova le proprie capacità di comprensione della stessa è quello di ascoltare i podcast. Ce ne sono diversi, si possono trovare online e scaricare gratuitamente sul proprio dispositivo. I podcast, per chi non lo sapesse, sono contenuti audio che affrontano tematiche di vario tipo: alcuni di questi sono dei veri e propri mini corsi di lingue mentre altri hanno più le caratteristiche di una trasmissione radiofonica. In tutti i casi, quelli in coreano possono rivelarsi decisamente utili per imparare la lingua dunque vale la pena scaricarli.