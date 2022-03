Scandiano, spaccia davanti ai carabinieri: arrestato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Nel parcheggio del supermercato con le dosi di cocaina: 35enne di Scandiano arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Ieri sera, verso le 18.30, nel corso di un servizio di osservazione in borghese volto alla prevenzione e repressione dello spaccio eseguito vicino al parcheggio dietro Conad di via Mazzini, i carabinieri hanno visto arrivare un’auto condotta da un uomo che ha parcheggiato di fronte all’auto civetta con a bordo i due carabinieri.

Dopo pochi istanti è arrivato a piedi uno sconosciuto che si è avvicinato al mezzo effettuando uno scambio con il conducente che è stato notato ricevere una banconota. Ipotizzando una cessione di stupefacenti, i militari sono intervenutiò Lo sconosciuto giunto a piedi è riuscito a fuggire e il conducente dell’auto è stato bloccato. In tasca il 35enne aveva 6 dosi di cocaina per un peso di circa 3 grammi e mezzo, mentre nel portafoglio custodiva un centinaio di euro in contanti.

All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato sul sedile anteriore destro una banconota da 20 euro, probabilmente quella appena ricevuta dallo sconosciuto, mentre nel vano porta oggetti 5 dosi di cocaina per un peso di 4 grammi e mezzo. Sotto al volante, attaccate a una calamita, sono state trovate due scatolette metalliche con dentro 26 dosi di cocaina per un peso di 17 grammi, mentre sotto i parasole sono state trovate due buste con dentro 1.600 euro circa in banconote di vario taglio.