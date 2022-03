San Polo, incendio in una pizzeria da asporto

SAN POLO (Reggio Emilia) – Incendio nella canna fumaria della pizzeria Unica 3 in via Matilde di Canossa a San Polo. Verso le 22 di ieri sera, a causa di un probabile malfunzionamento della cappa di aspirazione, si è sprigionato un intenso fumo all’ interno della pizzeria. I vigili del fuoco di Sant’Ilario hanno messo in sicurezza l’esercizio commerciale con i carabinieri di San Polo che lo hann chiuso per il tempo necessario alle operazioni d’intervento. Nel corso dell’incendio è stata lievemente danneggiata la cappa di aspirazione del forno elettrico dedicato alla cottura delle pizze per un danno che ammonta ad alcune migliaia di euro. Non ci sono feriti.