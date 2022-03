Saman, il cugino Nomanulhaq estradato oggi in Italia

REGGIO EMILIA – Il cugino di Saman, Nomanulhaq Nomanulhaq, arriverà oggi alle 16 all’aeroporto di Bologna dove, dopo l’espletamento delle procedure di ingresso sul territorio nazionale, sarà prelevato dai militari del nucleo investigativo per essere portato in carcere a Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Arriverà in volo da Barcellona in seguito al via libera dell’estradizione con la Spagna. Il 35enne pakistano è accusato di sequestro, omicidio e occultamento di cadavere dopo la scomparsa della cugina Saman Abbas.

Al momento sono ancora ricercati i genitori di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen. Il fratellino è invece in una dimora protetta in Italia: il ragazzino era in compagnia di un cugino, Ikram Ijaz, arrestato mentre cercava di spostarsi dalla Francia alla Spagna la scorsa estate e sul quale pendono gli stessi capi d’accusa di Nomanulhaq Nomanulhaq. È stato arrestato invece in autunno in Francia lo zio di Saman, Danish Hasnain, recentemente estradato in Italia e che si sospetta potrebbe essere l’esecutore materiale del presunto omicidio della nipote Saman.