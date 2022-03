Romolo D’Eboli: “Temporary manager e alta formazione: così salviamo la nostra piccola & media impresa”

REGGIO EMILIA – Dal primo di marzo è online su Spotify “PMI Radio Academy”, la libreria di podcast di PMI Servizi Associati, uno spazio dedicato ad addetti al settore e curiosi dove vengono affrontati temi di imprenditoria e gestione aziendale in maniera semplice, affidandosi alla guida di professionisti esperti.

La serie viene inaugurata da un’intervista a Romolo D’Eboli, AD di PMI, che illustra in modo chiaro e diretto le tematiche più attuali riguardanti il passaggio generazionale e il futuro delle piccole medie imprese emiliane, oggi più che mai davanti ad un bivio, superabile solo investendo in formazione, e introducendo la della figura del temporary manager.

Il problema del passaggio generazionale non è solo da considerare tale per chi subentra nel ruolo di gestione, ma anche per chi si trova a dover lasciare il proprio regno aziendale in mano a qualcun altro: “l’istituto della delega non è di facile comprensione” spiega D’Eboli, e continua “per questo inserire temporary managers che aiutino nella transizione e nel focalizzare le priorità è sicuramente un’opportunità da considerare”

Le PMI sono la spina dorsale dell’attività emiliana, e sono anche le unità costituenti il fitto tessuto aziendale di paesi come l’Italia e la Germania, nazioni che rappresentano le fabbriche d’Europa, e che continueranno a mantenere questo ruolo, seppur affrontando un calo delle professioni tecniche e un aumento di digitalizzazione. Sono proprio queste nuove sfide a richiedere un salto di qualità a queste realtà, che devono investire nella propria resilienza per garantirsi un posto prominente nelle economie nazionali e internazionali del futuro.

L’intervista a Romolo D’Eboli è un punto di partenza necessario per iniziare ad affrontare concretamente queste tematiche, sottolineandone l’urgenza e la flessibilità richiesta per una risposta pronta ed efficace. Questo primo episodio, oltre ad inaugurare un nuovo servizio di formazione proposto da PMI Servizi Associati, apre la strada ad una serie di appuntamenti mensili, fondamentali sia per i manager che per il cliente dell’oggi e del domani.

Ascolta PMI Radio Academy su Spotify e Apple Podcast