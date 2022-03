Rivalta, una fiaccolata per dire “no” alla guerra

REGGIO EMILIA – Manifestazione per dire no alla guerra e dare solidarietà al popolo ucraino aggredito dai russi venerdì 4 marzo alle 17,30 a Rivalta. Una fiaccolata e un presidio pacifista che si terrà nella piazza centrale di Rivalta, all’incrocio fra via S. Ambrogio e via Repubblica, dalle 17.30 alle 20. Alla manifestazione aderiscono Anpi, Associazione insieme per Rivalta, Associazione Millesoli, Cisl – Emilia centrale, Centro volley Reggiano, Circolo Anspi S. Ambrogio, parrocchi di S. Ambrogio, Partito democratico di Rivalta e Spi Cgil Quarta Lega.