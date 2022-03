Reggio Emilia, la città dei sentieri cresce

REGGIO EMILIA – Entra nel vivo “Reggio Emilia città dei sentieri”, il progetto che coinvolge associazioni e cittadini per progettare insieme percorsi verdi in città e animarli. L’iniziativa, che dal punto di vista del Comune verrà sviluppata come un vero e proprio “Laboratorio urbano itinerante”, è stata sviscerata ieri sera nel corso di un incontro ai Chiostri di San Pietro, focalizzandosi su 15 itinerari in particolare.

L’obiettivo, in sostanza, è quello di completare la rete dei sentieri locali, potenziare le infrastrutture di mobilità pedonale e ciclabile, valorizzare il paesaggio ma anche “creare occasioni di socializzazione, sport e tempo libero”, ha spiegato l’assessora alle Politiche per la sostenibilità ambientale, Carlotta Bonvicini.

Il collega con delega alla Partecipazione, Lanfranco De Franco, ha ricordato che “con la pandemia è aumentato il numero di persone che frequenta regolarmente i percorsi reggiani: l’obiettivo di questo Laboratorio di cittadinanza urbano è di progettare insieme con le comunità di quartieri e frazioni 15 percorsi in ambito urbano ed extraurbano, per portare la nostra rete sentieristica cittadina- ha spronato l’assessore- dagli attuali 85 a 155 chilometri”.

La lista dei percorsi recita itinerario dolce Cella-Cadè Gaida, Cavazzoli-Roncocesi-Po, parkway Pieve-parco Nilde Iotti-Regina Pacis, strada della biodiversità Coviolo-Rubbianino, Coviolo-Rivalta- Canali-Fogliano, parkway San Pellegrino- Canalina-Baragalla, parkway Rosta Nuova-Pappagnocca, sentiero Spallanzani-Centro- Mauriziano-Scandiano, itinerario San Maurizio-percorso natura Secchia, completamento del secondo stralcio Villa Sesso, greenway Rodano-Canalazzo-Ponte Sbarra, parkway Santa Croce e Anello del Campovolo, parkway dei quartieri San Prospero-Tondo-Gardenia, parkway centro storico: storia e botanica.