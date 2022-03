REGGIO EMILIA – Il cuore della Reggiana batte solo e soltanto per i suoi tifosi. Un cuore che ha la necessità di nutrirsi dell’energia sprigionata da “Teste Quadre” e “Gruppo Vandelli”. Un cuore che si mostra tangibilmente sul rettangolo di gioco quando i granata si sacrificano per un unico obiettivo: vincere. E oggi le reti di Cremonesi e Arrighini riaprono il campionato dal momento che i cugini modenesi cadono in patria dinanzi all’Olbia e ora sono a soli due punti.

Primo tempo

Ancora prima del fischio d’inizio centinaia di tifosi reggiani si sono riversati dinanzi alla porta d’ingresso dell’hotel “Airone” (sede del ritiro granata) al fine di caricare ulteriormente le batterie dei propri beniamini. Passando al calcio giocato: la Reggiana indossa la celeberrima divisa granata, dal canto suo il Pontedera si colora di verde ramarro.

Foto 2 di 2



Le prime battute dello spartito dettano il ritmo dell’assedio granata. Rosafio colpisce veementemente la sfera e l’estremo difensore pontederese si immola a protezione dei propri pali. Allo scoccare dell’undicesimo minuto si assiste a un vero e proprio flipper nel cuore dell’area di rigore nemica: Sciaudone calibra il traversone perfetto per la testa di Arrighini, palla che si stampa sul corpo di un avversario per poi terminare sul piede di Cremonesi che, da due passi, firma il momentaneo vantaggio. Da annotare come con il passare del tempo le movenze della compagine autoctona divengano sempre meno fluide, fatto che scatena l’ira funesta di mister Diana. La formazione ospite non sfrutta tale favorevole condizione e ad aggiudicarsi il primo round è la Reggiana.

Secondo tempo

Non muta il copione e il traghettatore Diana ricorre all’innesto di forze fresche volte a rendere più spumeggianti le geometrie della sua squadra. Geometrie che faticano a prendere vita, nonostante ciò a bissare il risultato provvede il rapace Arrighini. La musica prodotta dai granata non viene mai interrotta e, alla fine, a risuonare è l’urlo di vittoria di un’intera società sportiva: l’A.C. Reggiana.

Il tabellino

A.C. REGGIANA – U.S. CITTA’ DI PONTEDERA: 2 – 0

Marcatori: 11’ Cremonesi (R), 71’ Arrighini (R).

A.C. REGGIANA (3-4-1-2): Venturi; Cremonesi, Rozzio, Luciani; Contessa, Sciaudone, Rossi (dal 87’ D’Angelo), Libutti; Rosafio (dal 63’ Radrezza); Lanini (dal 62’ Zamparo), Arrighini (dal 75’ Scappini). A disposizione: Camigliano, Cauz, Marconi, Neglia, Porcino, Voltolini. Allenatore: Aimo Diana.

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Shiba, Espeche, Bakayoko (dal 87’ Caponi); Perretta, Barba, Foglia (dal 65’ Serena), Catanese (dal 77’ Regoli), Milani; Benedetti (dal 77’ Mattioli), Magnaghi. A disposizione: Benericetti, De Ioannon, Di Meo, Marianelli, Martini, Melgrati, Mutton, Santarelli. Allenatore: Ivan Maraia.

Arbitro: Filippo Giaccaglia sez. di Jesi (Assistenti: Roberto Fraggetta sez. di Catania, Luca Feraboli sez. di Brescia. IV ufficiale: Luca Angelucci sez. di Foligno).

Note – Ammoniti: Rosafio, Cremonesi, Barba, Bakayoko, Contessa. Angoli: 5 – 0. Recupero: 0’ pt. – 4’ st.