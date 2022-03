Red, cucciolone maremmano

REGGIO EMILIA – Red è un cucciolone maremmano nato a maggio, vive in canile da troppi mesi in attesa di adozione e qui sta crescendo, purtroppo. Si cerca urgentemente una famiglia che gli dia finalmente una situazione stabile in cui crescere. Viene comunque consigliato un percorso educativo per instaurare un buon rapporto uomo-animale. E’ molto bravo ma timidino con le persone, appena datogli il tempo di conoscervi diventa affettuoso e bravo. Vi aspetta per conoscerlo al canile La Quiete di Castelnovo Sotto aperto su appuntamento al 349-818.96.27.