Recupero spazi pubblici con tre botteghe di quartiere

REGGIO EMILIA – È on line da ieri nel sito del Comune la manifestazione di interesse per candidarsi alla gestione delle prime tre “Botteghe di quartiere” di Reggio Emilia. Si tratta dell’ultimo progetto di innovazione urbana promosso dal Comune, nell’ambito di ‘Qua-Quartiere bene comune’: in ballo c’è l’occupazione di un locale pubblico per farne la sede della propria attività professionale, in comodato d’uso gratuito.

E questo in cambio della disponibilità a mettere “il proprio sapere e saper fare” a disposizione della comunità. Il progetto punta a coinvolgere i privati, dunque, e più in particolare vengono coinvolti singoli professionisti, “per diffondere le conoscenze a beneficio del bene comune – è la ratio del Comune – e rigenerare spazi inutilizzati e in progressivo stato d’abbandono”. Gli spazi individuati sono in particolare l’immobile che ospitava il Corpo di Guardia della ex Polveriera, in via Terrachini 18 (ex Lipu), i locali in cui era situato il deposito e meccanico di biciclette in via San Pietro Martire 2/E e lo spazio di via Fontana 21/a.

La manifestazione di interesse si rivolge in particolare a professionisti, creativi, cittadini singoli e associati che operano nell’ambito della cultura del progetto e del design (della comunicazione, dei servizi, del verde, del cibo, della manutenzione, della musica): il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 4 aprile.