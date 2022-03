Rapina da H&M, ventenne arrestata

REGGIO EMILIA – Prende a calci e pugni la dipendente che la sorprende rubare da H&M in piazza del Monte: 20enne reggiana arrestata per rapina impropria dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 14 quando la 20enne, che era all’interno di H&M, mentre usciva dal negozio, è stata invitata a fermarsi dall’addetta alla sicurezza, perché era stata notata mentre staccava i cartellini dai dei capi d’abbigliamento che poi aveva messo all’interno della sua borsa. Dopo un’iniziale apparente collaborazione la giovane ha sferrato un calcio e un pugno all’addetta alla sicurezza e ha cercato di fuggire. Inseguita da un altro dipendente è stata raggiunta e fermata in via Sessi dove poi è stata presa in consegna dai carabinieri che, nel frattempo, erano arrivati sul posto.