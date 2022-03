Ramiseto, auto finisce in un dirupo: donna grave

VENTASSO (Reggio Emilia) – Una donna di 73 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 14,30, a Ramiseto in via del Lago all’altezza del civico 5. La sua Fiat Panda, che andava da Ramiseto verso Miscoso si è scontrata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento con un pickup Volkswagen Amarok che proveniva in direzione opposta ed è finita con l’auto in un dirupo. La donna è stata portata al Santa Maria Nuova dove è stata ricoverata in prognosi riservata. I rilievi e l’esatta causa il sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Collagna.