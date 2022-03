Prodotti a base di cannabis, ridotti i tempi di attesa per i pazienti

REGGIO EMILIA – E’ operativo, in attuazione della mozione del consiglio comunale, il nuovo servizio di titolazione dei prodotti galenici a base di cannabis terapeutica allestiti nella Farmacia Comunale Centrale di Piazza Prampolini. La titolazione è un processo di misurazione della concentrazione dei principi attivi all’interno dell’olio prodotto dalle nostre farmaciste, processo che, in precedenza, veniva esternalizzato nei laboratori specializzati che richiedeva qualche giorno di lavorazione e di attesa per i pazienti.

E’ invece ora possibile in pochi minuti ottenere i risultati sulle quantità e qualità del prodotto appena confezionato, riducendo quasi a zero i tempi di attesa per i pazienti che si vedono così consegnati insieme al prodotto le giuste indicazioni per l’aderenza alla terapia prescritta.

Alla presentazione della nuova strumentazione erano presenti Nicola Tria assessore alla cultura della legalità, Giacomo Benassi consigliere dì +Europa presentatore della mozione in consiglio comunale, Stella Borghi storica esponente dei Radicali reggiani, Andrea Capelli presidente FCR e Carlo Bergamini direttore FCR.

Scrive il presidente Andrea Capelli: “Occorre far fronte, purtroppo, ad una scarsa offerta di prodotto, in certi periodi dell’anno del tutto irreperibile, sia a causa della mancata regolamentazione della produzione sul nostro territorio nazionale, sia per gli scarsi flussi di importazione che spesso vedono ordinativi insufficienti rispetto alla domanda. Ci auguriamo quindi che il nostro investimento sia utile non solo per il miglioramento del servizio ai pazienti che già oggi richiedono i prodotti galenici a base di cannabis preparati nel nostro laboratorio, ma anche per migliorare l’offerta futura, sia quantitativamente che qualitativamente”.

E conclude: “Ringraziamo infine tutto lo staff della farmacia Centrale, che oltre alla già consolidata capacità nella preparazione dei prodotti galenici, è stato formato ed addestrato al corretto utilizzo del nuovo strumento: siamo pronti a formare ed investire su nuove risorse umane qualora la domanda di questo servizio dovesse aumentare e potesse essere supportata da una migliore e maggiore offerta di cannabis terapeutica da utilizzare a tale scopo”.