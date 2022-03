Premiate le donne che sfidano gli stereotipi al lavoro

REGGIO EMILIA – Sono Rossella Bonacini, autotrasportatrice dal 1985 e Chiara Ferrari, vigile del fuoco in forza al comando cittadino, le “reggiane per esempio” che hanno ricevuto il tradizionale riconoscimento assegnato dal Comune di Reggio Emilia l’8 marzo. Che questa volta è andato a donne che hanno saputo superare “gli stereotipi di genere”, intraprendendo carriere “tipicamente maschili”.

E’ stato il sindaco Luca Vecchi a consegnare il “premio” ricordando però che “oggi celebriamo una lunga storia, quella della lotta per i diritti delle donne e in questa occasione non possiamo perdere di vista la complessità che ci troviamo a vivere”. Il “nostro pensiero va quindi alle donne ucraine che hanno dovuto scegliere di scappare, di abbandonare le proprie case e i propri cari, o che hanno scelto di combattere per il proprio Paese, per qualcosa che sta accadendo a solo un’ora di aereo a da qui”, aggiunge il primo cittadino.

Nell’ambito della manifestazione sono poi state assegnate delle menzioni speciali a Elena Tedeschi (ingegnere idraulico), Annalisa Gallina (medico neuroradiologico) e Ester Magnanini (delegata sindacale in una fabbrica metalmeccanica).