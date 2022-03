POVIGLIO (Reggio Emilia) – Un incendio si è sviluppato, nel primo pomeriggio di oggi, in un casolare in via Cornetole a Poviglio. Le fiamme, per cause ancora vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco, si sono sviluppate al piano terra dell’edificio abitato da un nucleo familiare composto da 3 adulti, una donna di 51 anni, un 31enne una 33enne e un bambino di 4 anni. In seguito all’incendio gli abitanti sono saliti al piano superiore e poi sono riusciti ad uscire illesi grazie a un vicino che, con la pala di una ruspa, li ha aiutati a fuggire dalle fiamme. Sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale per le verifiche sanitarie.

