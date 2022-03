Pensionato ubriaco al volante: denunciato

SAN POLO (Reggio Emilia) – Guidava ubriaco, pensionato 75enne denunciato dai carabinieri di San Polo. L’uomo, dopo aver bevuto troppo, si è messo alla guida della sua auto per rincasare. Dopo aver percorso un buon tratto della strada provinciale 513 di Canossa, la sua condotta zigzagante ha allarmato gli altri conducenti che hanno segnalato al 112 il mezzo.

Un equipaggio della stazione di San Polo è intervenuto e ha intercettato l’auto che è stata fermata. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti con l’etilometro ed è risultato aver un tasso alcolemico nel sangue triplo rispetto al limite consentito pari a 1,5 g/l. Il pensionato è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente per la successiva sospensione per circa un anno.