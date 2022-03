Pari opportunità, l’Ordine dei Commercialisti: “Esiste un problema culturale: lavoriamo per uguaglianza sostanziale”

REGGIO EMILIA – “Il mondo delle professioni deve continuare a tenere alta l’attenzione verso il tema delle Pari opportunità. Complessivamente possiamo dire che il sistema delle quote di genere fatica oggi a spingere verso un miglioramento della presenza femminile nel mondo del lavoro che vada al di là dei limiti imposti per legge e favorisca un cambiamento sociale e culturale dell’immagine della donna, in ambito lavorativo e non solo”.

Paola Pizzetti neoeletta presidente del Comitato Pari opportunità dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia rilancia l’impegno del Comitato per un continuo lavoro di contrasto e rimozione verso i comportamenti discriminatori di genere.

“Il problema fondamentale è di tipo culturale – continua Pizzetti – si deve passare da un’uguaglianza formale ad una sostanziale, e se così fosse, non ci sarebbe bisogno di parlare di quote di genere. Come Comitato Pari opportunità ci impegneremo in questo senso partendo dalla considerazione che le donne sono sottorappresentate in molti ruoli nel mondo del lavoro e proprio per questa ragione il legislatore ha sentito l’esigenza di regolamentare la percentuale di genere nel nostro paese. Non deve essere una percentuale del genere meno rappresentato a guidare ma la meritocrazia. E’ sempre più necessario lavorare in gruppo e in squadra e i componenti della squadra dovrebbero diversificarsi per età, genere, esperienze e competenze affinché ognuno possa portare la propria esperienza e professionalità e tutti insieme restituire valore aggiunto”.

In applicazione della normativa nazionale anche l’Odcec di Reggio Emilia lo scorso 21 e 22 febbraio ha eletto il nuovo Coordinamento Pari opportunità di cui fanno parte oltre alla Presidente Paola Pizzetti, Valeria Gasparini, Maria Ludovica Giovanardi, Michele Corradini, Francesco Del Zozzo, Andrea Fornaciari e Clementina Mercati.