Parco delle Paulonie, spunta un etto di hascisc

REGGIO EMILIA – La polizia ha trovato, grazie al fiuto del cane Viktor, 100 grammi di hascisc nascosti nel parco delle Paulonie nella zona della stazione di piazzale Marconi.

I controlli sono stati effettuati in Piazzale Europa e nel sottopasso di collegamento con la stazione storica, in via Cassala, via Veneri, via Agosti, viale Ramazzini, via Flavio Gioia, via Bligny, via Eritrea, via Turri, via Sani e hanno interessato anche il polo scolastico in via Makallé.

Il servizio è proseguito con la predisposizione di posti di controllo in via Turri e via Adua e con controlli effettuati presso diversi esercizi commerciali ubicati in questo Piazzale Marconi e zona stazione storica. Al termine del servizio sono state identificate 70 persone, di cui 45 stranieri e 40 con precedenti di polizia.