REGGIO EMILIA – Si rinnovano le cariche del collegio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Reggio Emilia. L’assemblea degli iscritti ha eletto Massimo Giaroli in qualità di nuovo presidente per il quadriennio 2022 – 2025 che prende il testimone lasciato da Corrado Baldini. L’elezione dei componenti del nuovo Ordine dei Commercialisti si sono svolte in modalità telematica richiamando al voto 595 dei 788 iscritti, circa l’80% dell’Odcec reggiano.

Una percentuale più alta che in passato, agevolata dal voto elettronico, ma anche dalla presenza nella tornata elettorale di due liste. Vicepresidente dell’Ordine nel precedente mandato con Baldini, Giaroli ha già avuto esperienze in ambito istituzionale come vice presidente dell’ex Collegio dei ragionieri e presidente del Collegio dei revisori dell’Odcec reggiano. E’ socio fondatore di uno studio con sede in città in via Brigata Reggio.

Foto 3 di 3





Al fianco del professionista è stata eletta la squadra di 10 consiglieri. Le urne hanno premiato i nomi di Paola Pizzetti, nominata vicepresidente, Valerio Fantini (tesoriere), Eugenio Manfredi, Filippo Fontana, Graziana Frignani (segretaria), Simona Salvarani, Daniele Spadaccini, Alberto Bertolani, Enrica Inoretti, Elena Iotti.

Nella due giorni di voto del 21 e 22 febbraio sono stati eletti anche i 3 componenti del Collegio dei revisori dell’ordine, sono i professionisti Anna Spaggiari (presidente), Riccardo Moratti e Giuliano Canovi. Rappresentano per i prossimi quattro anni il Comitato Pari opportunità: Paola Pizzetti in qualità di Presidente, Valeria Gasparini, Maria Ludovica Giovanardi, Michele Corradini, Francesco Del Zozzo, Andrea Fornaciari e Clementina Mercati.

“Come sempre ho fatto nella mia vita professionale e non, mi accingo a ricoprire questo nuovo incarico con umiltà e spirito di servizio verso tutti gli iscritti, perfettamente conscio della difficoltà, ma anche consapevole del valore della squadra che mi accompagnerà in questo percorso”, commenta il neo presidente Massimo Giaroli.

“Porre il commercialista al centro del sistema economico – aggiunge Giaroli – sarà l’obiettivo principale del nostro mandato. La professione è interessata da una profonda evoluzione connessa ai rapidissimi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro sistema economico. Per garantire un elevato livello di professionalità, di fronte ad un mercato sempre più aperto alla concorrenza e sempre più esigente, è necessario innovare, specializzarsi, riorganizzarsi, individuare nuove modalità aggregative e reti di competenze”.

E’ uno sguardo lungo quello che occorre per fronteggiare l’incertezza dei tempi e quindi, continua Giaroli: “Formazione professionale, attività in favore dei giovani professionisti, iniziative di orientamento alla professione, consolidamento dei rapporti con le Istituzioni e con gli altri ordini professionali locali, tenendo sempre in grande considerazione l’affermazione della legalità e della trasparenza, sono priorità che facciamo nostre”.

“Ringrazio – conclude il presidente dei commercialisti reggiani – tutti i colleghi che hanno partecipato al voto, la mia squadra che con pazienza e grande dedizione mi ha accompagnato in questo lungo percorso, Corrado Baldini e tutto il consiglio che ci ha preceduto per il lavoro svolto in questi anni a favore dei colleghi e il personale dell’Odcec di Reggio Emilia, chiamato sempre a svolgere un compito delicato”.

Gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia sono 788 (776 in Sezione A e 12 in Sezione B). Le femmine sono 312 e i maschi 476. 10 sono gli iscritti nell’Elenco Speciale. Le schede votate sono state 595.