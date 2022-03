Massenzatico, auto vola in un canale

REGGIO EMILIA – Un’auto è finita, questa mattina poco dopo le 7, nel canale Ronchi in via Spagni a Massenzatico. Per fortuna l’acqua non era molto profonda e il conducente, che non è rimasto incastrato, è riuscito ad uscire da solo aiutato da dei passanti. E’ in stato confusionale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno facendo delle verifiche per escludere la presenza di altre persone nel mezzo. Si attende il completo svuotamento del canale che è in atto. Sono arrivati anche la polizia municipale, i soccorsi inviati dal 118 e una gru per il recupero del mezzo.