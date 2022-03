REGGIO EMILIA – Grave incidente stradale, questa mattina, verso le 6, a Masone sulla via Emilia. Il conducente di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha abbattuto un grosso palo dell’illuminazione e la segnaletica. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre il conducente che è stato trasportato in gravi condizioni dai soccorritori inviati dal 118 al Santa Maria Nuova. La polizia municipale si è occupata dei rilievi dell’incidente.

