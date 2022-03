Mafia nigeriana: dieci arresti a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Associazione a delinquere di stampo mafioso rissa, lesioni e rapina, reati questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. Sono le accuse contestate a 10 cittadini di nazionalità nigeriana residenti a Reggio Emilia, nei confronti delle quali è in corso l’esecuzione di altrettante misure cautelari in carcere. I provvedimenti sono stati emanati su richiesta della Procura reggiana dal tribunale di Bologna, che ha autorizzato inoltre decreti di perquisizione per altri 15 indagati. Le persone coinvolte nell’inchiesta sono indiziate di appartenenre a due “cults”, diretta emanazione delle confraternite operanti in Nigeria e precisamente alla “Supreme Vikings Confraternity” e alla “National Association of Air Lords”, conosciuta anche come “Supreme Eiye Confraternity”.

Soddisfazione è stata manifestata dal Prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli: “Si tratta di un’operazione che dimostra la presenza forte dello Stato e la capacità di magistratura e forze di polizia di contrastare vecchie e nuove mafie che tentano di ampliare il loro raggio di azione criminale e di espandersi con un capillare controllo dei territori anche ricorrendo a metodi mafiosi. Le indagini non nascono dal nulla, sono partite nel 2018; gli investigatori della Squadra Mobile, lavorando con grande impegno alla raccolta, analisi, approfondimento e riscontro di un notevole quantitativo di evidenze investigative hanno fatto emergere la presenza di due strutture criminali, che rispondono agli schemi dell’associazione mafiosa”.

E conclude: “Rivolgo il mio sincero apprezzamento al Questore Giuseppe Ferrari, al dirigente Guglielmo Battisti ed a tutto il personale della Squadra Mobile per l’attività di controllo del territorio, svolta con grande spirito di abnegazione e professionalità e per l’elevata capacità investigativa, confermata ancora una volta, nel contrasto alle organizzazioni criminali i cui interessi illeciti assumono sempre più un carattere transnazionale”.