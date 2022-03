Landi Renzo, Itaca pronta ad entrare nel capitale sociale

REGGIO EMILIA – Novità in arrivo nell’assetto societario di “Landi Renzo”, azienda leader nel mercato degli impianti per motori a Gpl e metano. Girefin e Gireimm, che insieme detengono il 59,16% delle quote della società hanno infatti sottoscritto con Itaca Equity Holding un accordo per l’ingresso di quest’ultima in una newco che controllerà l’azienda reggiana.

“L’operazione – si legge in una nota – è volta a supportare il piano di investimenti di Landi Renzo sia nel segmento della mobilità sostenibile che in quello delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo di idrogeno e biometano come fonti energetiche del futuro”. L’accordo prevede in particolare che i soci attuali conferiscano alla newco tutte le loro quote e i crediti vantati verso Landi Renzo fino a 18,1 milioni.

“Sono particolarmente felice per gli accordi con Itaca che consente al nostro gruppo di accelerare l’ambizioso piano di sviluppo già in atto nei sistemi basati su fonti energetiche sostenibili e di porci ancor più come aggregatore nei settori di riferimento”, dice Stefano Landi, presidente di Landi Renzo. Il Cda ha poi deliberato un aumento di capitale fino a un massimo di 60 milioni da proporre all’assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile.

L’operazione sarà garantita fino a 50 milioni da Itaca e dalla Famiglia Landi. Nel frattempo, nel 2021, l’azienda reggiana è tornata in utile chiudendo l’esercizio dell’anno scorso con un risultato netto positivo per 545.000 euro, dopo la perdita di 7,8 milioni registrata nel 2020. Il fatturato consolidato ha raggiunto i 242 milioni, in forte crescita rispetto ai 142,5 milioni dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta è negativa per 133 milioni di euro (dai 73 milioni di fine 2020).