REGGIO EMILIA – La Reggiana vince 5-2 contro l’Imolese con i gol di Arrighini, Zamparo, Contessa, Rozzio e Rosafio. Un match senza storia che gli ospiti avevano pareggiato, su rigore di Padovan al 26′, nel primo tempo prima di essere travolti dalla furia granata. I romagnoli hanno poi segnato l’ultimo gol con Benedetti all’88’. Un compito non difficile, quello dei granata contro la penultima in classifica, ma comunque una buona prestazione. Con questa vittoria i granata vanno a 76 punti a sole due lunghezze dal Modena che domani giocherà contro l’Ancona (foto Bucaria).

Primo tempo

La Reggiana si porta in vantaggio subito, dopo venti secondi. Cigarini mette un pallone al centro per D’Angelo che fa da sponda per Arrighini, che si inserisce bene sul secondo palo e con un tiro sotto la traversa batte il portiere avversario. Al 26′ pareggio dell’Imolese. L’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti per un fallo di D’Angelo su Lombardi. Dal dischetto Padovan batte Venturi. Il pareggio dura poco perché al 33′ i granata vanno nuovamente in vantaggio con un gran gol di Zamparo che raccoglie il pallone spalle alla porta e, dai venticinque metri, si gira e lo spedisce all’angolino. Al 40′ i granata calano il tris. Contessa vince un rimpallo al limite dell’area e poi con un gran tiro beffa il porteire avversario: il pallone colpisce prima il palo e poi arriva dritto in rete.

Secondo tempo

Al 51′ colpo di testa di Rozzio su cui si inserisce Lanini che manda la palla in rete, ma è fuorigioco. I granata continuano a spingere e creano occasioni. In particolare al 61′ con Cauz che recupera un bel pallone sulla trequarti e innesca Arrighini che si presenta solo davanti ad Angeletti che lo anticipa. Al quasi 4-1 per la Reggiana, risponde l’Imolese che sfiora il 3-2 con Padovan che, un minuto dopo, si mangia un gol mandando alle stelle un pallone solo davanti a Venturi.

Al 65′ la Reggiana cala il poker. Traversone da destra di Rossi che pesca il capitano posizionato sul secondo palo. Colpo di testa che finisce in rete. Oramai l’Imolese tira i remi in barca e i granata dilagano. Al 73′ sfiorano il 5-1 dopo un pasticcio di Angeletti in uscita su Lanini. La palla finisce a Rosafio che tira da fuori area, sempre con il portiere ospite fuori dai pali, ma il pallone viene respinto sulla linea di testa da un difensore. Al 75′ Scappini segna di testa, ma è in fuorigioco. All’85’ la Reggiana segna il quinto gol con Rosafio che appoggia di piatto in rete un pallone ricevuto da sinistra. Tre minuti dopo una disattenzione granata permette all’Imolese di segnare con Benedetti. E’ 5-2.

Il tabellino

REGGIANA – IMOLESE 5-2

Marcatori: Arrighini 1′, Padovan 26′ (R), Zamparo 33′, Contessa 40′, Rozzio 65′, Rosafio 85′, Benedetti 88′.

REGGIANA: Venturi; Contessa, Rozzio, Rossi, Cigarini (Radrezza al 74′), Luciani, Arrighini (Rosafio al 68′), D’Angelo (Sciaudone al 68′), Zamparo (Scappini al 74′), Cauz, Lanini (Neglia al 79′). A disposizione: Voltolini, Marconi, Camigliano, Libutti, Porcino, Muroni. Allenatore: Aimo Diana.

IMOLESE: Santopadre (Angeletti al 46′); Lia, Vona, Rinaldi, Angeli (Cerretti al 73′), Benedetti, Romano, Padovan (Belloni al 73′), Lombardi L. (De Feo al 46′), D’Alena, Lombardi A. (La Vardera 73′). A disposizione: Boscolo Chio, Manzo, Milani, Palma. Allenatore: Gaetano Fontana.

Arbitro: Luigi Carella di Bari. Assistenti: Luca Testi di Livorno e Riccardo Pintaudi di Pesaro. Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Note – Ammoniti: Cauz (R) 10′ pt, Lanini (R) 19′ pt, Neglia (R) 89′ st. Angoli: 3-0 primo tempo, 6-1 secondo tempo. Recupero: 1′ primo tempo.