La Reggiana batte il Pesaro e si porta a tre punti dal Modena

REGGIO EMILIA – La Reggiana vince contro la Vis Pesaro e si porta a tre punti dal Modena che pareggia in casa con il Siena.

Primo tempo

Il match inizia con una buona palla gol degli ospiti con Acquadro che, al 10′, colpisce di testa alto da ottima posizione. Poi sono i granata a salire in cattedra: al 21′ Lanini fugge, salta Farroni in uscita, ma Piccinini salva tutto a porta sguarnita. Sul calcio d’angolo che ne consegue è Lanini a portare in vantaggio la Reggiana con un colpo di testa vincente. La Reggiana ha un altro paio di occasioni importanti, ma gli ospiti segnano con un bel gol di Martin Tonso che, da fuori area, fa partire un missile, al 41′, che riporta in parità il match.

Secondo tempo

Vigorosa la reazione dei granata a inizio secondo tempo che, dopo appena 6 minuti, segnano di nuovo su calcio d’angolo con Arrighini: è 2-1. Il terzo gol per i granata arriva quando Cigarini coglie di sorpresa tutta le retroguardia della Vis con una verticalizzazione improvvisa letta alla perfezione da Guglielmotti che si inserisce a centro area e batte Farroni. Per la Vis Pesaro c’è un palo colto dal subentrato Marcandella su punizione.

Il tabellino

REGGIANA – VIS PESARO 3-1

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Libutti, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Cigarini, Sciaudone (35’st F. Rossi), Contessa; Rosafio (19’st Radrezza), Arrighini (35’st Neglia), Lanini (28’st Scappini). All. Diana

VIS PESARO (3-4-3): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini (33’st Cusumano); Astrologo (15’st Marcandella), Coppola, Acquadro, Lombardi (15’st De Nuzzo); Saccani, Tonso (33’st Sanogo), Cannavò. All. Banchini

ARBITRO: Luciani di Roma

RETI: 23’pt Lanini, 41’pt Tonso, 6’st Arrighini, 20’st Guglielmotti

NOTE: ammoniti Arrighini, Contessa, Cigarini, Sciaudone