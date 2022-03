La Reggiana agguanta un pareggio sul campo del Cesena: 2-2

REGGIO EMILIA – La Reggiana agguanta un pareggio sul campo del Cesena giocando un gran secondo tempo dopo che nel primo era andato sotto due a zero. Il match finisce 2-2. I padroni di casa si erano illusi nel primo tempo andando in vantaggio per 2-0 grazie a Pierini su rigore e al primo gol cesenate di Pittarello. Nella ripresa c’è stata una grande reazione degli uomini di Diana contenuta a fatica dal Cesena. La Reggiana prima ha accorciato con Zamparo entrato nella ripresa, poi ha sfiorato il pareggio con Lanini che si è letteralmente divorato un gol e, infine, ha completato la rimonta con una punizione beffarda di Lanini. La Reggiana ora è a cinque punti dalla capolista Modena.

Il tabellino

CESENA – REGGIANA 2-2

Marcatori: Pierini al 12′ (R), Pittarello al 36′, Zamparo al 56′, Lanini al 79′.

CESENA Nardi; Steffè, Ardizzone, Pierini (Berti al 61′), Pittarello, Ciofi (Missiroli all’88’), Bortolussi (Tonin al 75′), Gonnelli, Pogliano, Favale (Allievi all’88’), Frisier (Zecca al 75′). A disposizione: Benedettini, Pollini, Maddaloni, Ilari, C. Shpendi, S. Shpendi. Allenatore: William Viali.

REGGIANA Venturi; Contessa, Rozzio, Camigliano (Cauz al 74′), Cigarini, Libutti, Arrighini, Radrezza (Rossi al 46′), Guglielmotti Zamparo al 46′), Sciaudone (D’Angelo al 46′), Lanini. A disposizione: Voltolini, Marconi, Scappini, Neglia, Porcino, Muroni. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Marco Ricci di Firenze. Assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto. Quarto ufficiale: Marco Monaldi di Macerata.

Note – Ammoniti: Rozzio (R) 11′ pt, Cigarini (R) 20′ pt, Gonnelli (C) 24′ pt, Pierini (C) 46′ pt, Diana (R) 51′ pt, Ardizzone (C) 83′ st. Espulsi: un membro dello staff granata e uno cesenate. Angoli: 3-3 primo tempo, 0-5 secondo tempo. Recupero: 2′ primo tempo, 4′ secondo tempo.