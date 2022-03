La giornalista russa Marina Ovsyannikova multata per il blitz durante il tg

ROMA – Il pagamento di una multa da 30mila rubli, circa 255 euro, è stata imposta da una corte di Mosca a Marina Ovsyannikova, la giornalista dell’emittente televisiva russa di Stato ‘Pervyj Kanal’ che ieri ha esposto un cartellone di condanna all’operazione militare in Ucraina nel corso di un telegiornale del canale televisivo per il quale lavora. A renderlo noto è il portale di notizie dell’opposizione Mediazona.

La cronista è stata ritenuta colpevole di “manifestazione non organizzata” ai sensi del codice degli illeciti amministrativi dalla corte distrettuale di Ostankinsky della capitale. Parlando ai giornalisti all’uscita del tribunale, ha riferito di non aver “dormito per due notti di fila” e di essere stata sottoposta a “più di 14 ore di interrogatorio” nel corso del quale non le è stato “permesso di sentire parenti né di ricevere aiuto legale”. La giornalista ha aggiunto: “Mi sono trovata in difficoltà e adesso voglio solo riposare“.

Secondo l’agenzia statale Tass, gli inquirenti hanno avviato anche un’indagine ai danni di Ovsyannikova per verificare potenziali violazioni della legge sulla diffusione di notizie false sul conflitto in Ucraina approvata dal Parlamento russo a inizio mese.

La cronista, che è stata rilasciata, era stata arrestata ieri dopo la sua iniziativa. L’organizzazione di monitoraggio degli arresti per motivi politici Odv-Info aveva denunciato la sua scomparsa dopo che per diverse ore non si avevano avute più sue notizie. Nel primo pomeriggio italiano l’avvocato della giornalista, Anton Gashinsky, ha pubblicato una foto con la sua assistita che è stata rilanciata su Telegram (fonte Dire).