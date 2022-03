Innovazione, mobile design e novità di mercato: Cellularline inaugura “Live The Excellence”

REGGIO EMILIA – Oltre 370 metri di stand firmati Cellularline, 3 aree espositive, 10 metri di lineari e tante novità prodotto da scoprire dal 14 al 25 marzo. Sono i numeri della prima edizione di Live The Excellence, organizzata da Cellularline per riunire operatori del mercato, partner commerciali, stampa specializzata e influencers che in questi giorni, dall’Italia e da tutto il mondo, hanno raggiunto Ruote da Sogno, la speciale location nel cuore della Motor & Food Valley italiana che ospita l’evento.

Live The Excellence è anche il ritorno in presenza, dopo due anni di eventi necessariamente digitali, di uno dei brand leader del mercato degli accessori per smartphone e tablet, che si presenta a tutti gli interlocutori strategici per lo sviluppo dei progetti e delle attività in cantiere per il nuovo anno da poco iniziato.

“Siamo davvero felici di poter ospitare un evento di tale portata alla luce del periodo che ci stiamo lasciando alle spalle – ha dichiarato Marco Cagnetta, Co-Ceo di Cellularline – Grazie ad una gestione lungimirante e una vision aziendale da sempre improntata all’investimento delle nostre risorse verso sostenibilità e dell’innovazione, elementi distintivi del DNA del nostro Gruppo, abbiamo oggi l’occasione di presentarci davanti al nostro pubblico come un’azienda solida, all’avanguardia e con le idee chiare per il futuro.”

Tra le aree più in vista, quelle dedicate alle cover Style, agli accessori per la mobilità, ai prodotti realizzati con materiali sostenibili, la zona audio targata AQL e, infine, la sezione Ragni con i caricatori wireless realizzati dal designer vincitore del Compasso d’Oro. Tutti i prodotti protagonisti dell’evento sono frutto del consueto lavoro di analisi e studio costante delle abitudini dei consumatori, oltre che dal monitoraggio continuo dei dati provenienti dai 3.000 punti vendita tra Italia e estero.

“Con Live The Excellence vogliamo inaugurare un ciclo di appuntamenti annuali di incontro e dialogo con i nostri stakeholder – aggiunge Alessio Lasagni, Marketing Director and Chief Digital Officer di Cellularline Group – L’intenzione è di farne un punto di riferimento fisso per il pubblico e consolidare la nostra posizione presentando un’offerta sempre nuova, al passo con i trend del mercato e con i gusti dei consumatori. Puntiamo da sempre su innovazione e performance, ma senza dimenticare l’impegno del Gruppo per la sostenibilità che diventerà, ancora di più nel 2022, uno dei punti saldi delle nostre strategie, insieme all’ambizione di trasmettere anche all’esterno una identità concreta da organizzazione positiva, con dei valori e dei messaggi ancora più strutturati.”

Oltre l’offerta di prodotti e accessori, infatti, c’è anche l’obiettivo dichiarato da Cellularline di valorizzare modelli di business e pratiche aziendali per diventare un’organizzazione con impatto positivo dal punto di vista ecologico e sociale, unendo così la capacità di incontrare le esigenze del mercato con l’intenzione di rappresentare un esempio etico e responsabile in sintonia con ambiente e società.