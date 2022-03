Imprese, a Reggio Emilia nuovo record per l’export nel 2021

REGGIO EMILIA – Non è stato un semplice “rimbalzo” quello registrato nel 2021 dall’export della provincia di Reggio Emilia. Che, con un aumento del 21% dei prodotti venduti all’estero, ha segnato un nuovo record storico pari a 11,6 miliardi. “Un dato senza precedenti – conferma il commissario straordinario della Camera di commercio Stefano Landi- che ha consentito non solo di recuperare la caduta del 2020 (-10,4%, con un valore attestato a 9,6 miliardi), ma di superare abbondantemente anche il dato pre-covid del 2019, quando le nostre esportazioni si erano portate a 10,7 miliardi”.

Ora, prosegue Landi, “è evidente che gli scenari internazionali che si sono determinati con la guerra in Ucraina e il vertiginoso aumento del costo di tante materie prime, e non solo dell’energia, determinano forti preoccupazioni sul futuro dei livelli produttivi e, conseguentemente, delle esportazioni”. Ma è “ugualmente importante sottolineare questa straordinaria capacità competitiva del sistema produttivo reggiano, che proprio sui mercati esteri ha conseguito i risultati migliori nel 2021”, aggiunge Landi.

Guardando ai singoli settori, la domanda estera di manifatturiero reggiano, che rappresenta il 99% dell’export della provincia, nel 2021 ha riguardato soprattutto i macchinari (per un valore di 4,4 miliardi), la siderurgia (+44% sul 2020) e gli apparecchi elettrici (+34% sul 2020). Bene anche la filiera agroalimentare che segna un incremento del 12% rispetto al 2020. I principali partner delle imprese locali continuano ad essere Germania, cui è destinato il 14% dell’export (pari a 1,6 miliardi) e Francia (12% e 1,4 miliardi). Buone le perfomance anche negli Stati Uniti, con vendite di prodotti reggiani per 1,1 miliardi e in Cina, che assorbe merci per 439 milioni (e ne vende a Reggio per 762).