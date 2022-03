Impianti Iren protagonisti del documentario “La grande sete”

REGGIO EMILIA – Nelle scorse settimane alcuni impianti Iren emiliani si sono trasformati in set per il documentario “La grande sete” di Piero Badaloni, realizzato per Rai 3 per la Giornata mondiale dell’acqua. Il programma affronta il problema dell’approvvigionamento idrico globale mettendo in evidenza i dati dell’attuale uso e consumo dell’acqua il ruolo dell’Italia, il problema dell’inquinamento, ma anche le prospettive di tutela e di riutilizzo dell’acqua.

Quali esempi positivi di gestione sono state perciò visitate le gallerie filtranti di Marano (Parma) realizzate a fine ‘800 per il rifornimento idrico della città di Parma; il Parco delle acque depurate (Pad) di Mancasale (Reggio Emilia) ove le acque depurate vengono riutilizzate in agricoltura; il Centro di Telecontrollo di Parma ove vengono gestiti gli impianti sull’area emiliana; i laboratori Iren Lab di Piacenza ove vengono effettuate le analisi sulla qualità dell’acqua distribuita da Iren, e la Centrale di Reggio Est, che assicura il rifornimento idrico alla città di Reggio Emilia.

Il programma andrà in onda su Rai 3, lunedì 21 marzo alle 23,15.