Il generale Paparella ha incontrato le autorità reggiane

REGGIO EMILIA – Stamattina il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, ha ricevuto la visita del comandante interregionale Vittorio Veneto, Generale di corpo d’armata Antonio Paparella. L’alto ufficiale 64enne ha assunto il comando interregionale Vittorio Veneto con sede a Padova il 21 marzo 2021 a coronamento di una brillante carriera che l’ha visto il 1° gennaio dello scorso anno essere promosso al grado di generale di corpo d’armata.

E’ stata una visita molto intensa quella del generale Antonio Paparella e oltre a riguardare l’infrastruttura della caserma Carmana, sede del comando provinciale di Reggio Emilia, è stata imperniata in particolar modo nell’incontro con una rappresentanza del personale dell’Arma reggiana, costituita da comandanti di stazione di compagnia e militari dei vari ruoli che, nel rispetto delle norme di prevenzione anti covid-19, è stata incontrata dal generale che ha espresso parole di ampia soddisfazione per l’operato dell’Arma reggiana.

L’alto ufficiale oltre ad essersi compiaciuto per i risultati sinora conseguiti contro la criminalità comune e quella organizzata, ha potuto verificare i notevoli sforzi profusi dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia nel settore della prevenzione di tutti i reati in genere, nonché del capillare controllo del territorio, ritenuto indispensabile per far fronte alla criminalità diffusa. In precedenza, ovvero nel corso della mattinata, il generale Antonio Paparella accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, colonnello Andrea Milani, ha incontrato le massime autorità reggiane tra le quali il prefetto Iolanda Rolli, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il sindaco Luca Vecchi, il presidente del tribunale di Reggio Emilia Cristina Beretti, il procuratore capo facente funzioni della locale procura Isabella Chiesi e il vescovo di Reggio Emilia – Guastalla Giacomo Morandi.

Al comando Provinciale l’alto ufficiale ha salutato il questore Giuseppe Ferrari e il comandante della Guardia di Finanza di Reggio Emilia colonnello Filippo Ivan Bixio. Il generale ha anche incontrato il comandante del gruppo carabinieri forestali di Reggio-Emilia, il comandante del reparto carabinieri forestali Parco dell’Appennino reggiano, il responsabile del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro unitamente ai delegati della Rappresentanza militare. Il generale ha anche riservato un saluto particolare all’appuntato scelto Umberto Cioccia (medaglia di bronzo al valor militare) e al signor Angelo Iscaro figlio del brigadiere Pasquale Iscaro decorato di medaglia d’oro al valor militare caduto in servizio (ucciso 23 anni fa da due malviventi che avevano appena rapinato una banca a Luzzara).

La fitta agenda della giornata reggiana del generale Paparella si è poi conclusa nel tardo pomeriggio con le visite alle stazioni di Correggio e Rubiera dove l’ufficiale ha incontrato i militari di quei reparti.