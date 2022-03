I consumatori hanno perso 770 milioni di dollari a causa di frodi avviate sui social media nel 2021

REGGIO EMILIA – I social media sono diventati una vera e propria vetrina per le aziende e per chi ha intrapreso una carriera lavorativa online. Ormai passiamo molto tempo a scorrere post video e foto, per non parlare dei post sponsorizzati. Purtroppo, molti malintenzionati hanno trovato nei social media una via per truffare gli utenti di queste piattaforme tramite presunti servizi, promozioni di vario tipo o in molti altri modi. Nel 2021, più di 95 mila persone hanno perso molti soldi con le frodi online. Ma com’è possibile tutto ciò? E come si possono evitare problemi simili?

Un 2021 da dimenticare

Sono molti gli attacchi avvenuti tramite i social media, e sono numerose le tematiche affrontate (truffe amorose, false promozioni, offerte e altro). Già nel 2020, dati alla mano, sulle denunce di truffa registrate, il 70,4% è avvenuto online, e nell’anno successivo la percentuale è aumentata. Molte delle truffe riguardano prestiti temporanei sotto forma di criptovalute o falsi investimenti da “avviare” con una cifra significativa.

A tutto ciò vanno aggiunte le vere e proprie campagne di phishing da parte dei truffatori online, che rubano i dati sensibili delle vittime, bloccano gli account o interi sistemi informatici e spesso chiedono un riscatto per risolvere la situazione.

Insomma, i social media sono diventati un vero terreno fertile per i criminali informatici, e la loro immediatezza può rivelarsi una lama a doppio taglio. Da una parte c’è la comodità d’utilizzo, ma dall’altra questa comodità può valere anche per chi ha secondi fini.

Questo tipo di attacco fa leva anche sull’ingenuità delle vittime, poiché molte volte vengono hackerati account di servizi di messaggistica, e tramite falso nome gli hacker possono agire chiedendo denaro agli amici o ai familiari della vittima.

Proteggersi dalle truffe sui social media

Come abbiamo appena visto, il mondo dei social media può nascondere varie insidie, perciò difendersi e prevenire i danni legati agli attacchi in questione è una decisione più che saggia. Ovviamente per evitare di farsi rubare dati o incappare in truffe senza volerlo, bisogna alzare il grado di sicurezza necessario per proteggere i propri dispositivi. Di seguito, troverai una lista di consigli e comportamenti da seguire proprio per ovviare a questi problemi:

Diffidare: quando capitano messaggi come “Mi servono soldi” da parte di un amico, si può cadere facilmente nella trappola. Se dovesse capitare, cerca di chiamare il tuo amico per sincerarti del fatto che sia veramente lui, perché negli ultimi anni sono sempre più presenti le violazioni degli account di servizi come WhatsApp e simili.

Proteggere il proprio account: esistono vari modi per proteggere e controllare il tuo account. Prima di tutto, è necessario attivare l’autenticazione a due fattori tramite e-mail o telefono, insieme all’utilizzo delle proprie impronte digitali o del proprio volto (i dati biometrici sono unici e differenti tra loro). Inoltre, molti servizi rendono disponibile la lista degli accessi all’account, con date e luoghi annessi.

Controllare i siti: se ricevi un link a una pagina che non presenta nemmeno il protocollo “https”, probabilmente ti trovi di fronte a un sito potenzialmente pericoloso. Ecco perché devi stare molto attento, soprattutto quando si tratta di presunti login o moduli in cui inserire dati sensibili.

Un ulteriore "strato" di protezione: è consigliato utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per tutelarsi quando si naviga online. La VPN è come un "tunnel" che può proteggerti da tutti i potenziali attacchi online.

Come hai visto, sono molti i consigli che puoi seguire per migliorare la sicurezza dei tuoi dispositivi, perciò prova a seguire tutti i passaggi e presta attenzione quando navighi online. Ricordati che in rete la sicurezza viene prima di tutto.