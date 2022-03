H&M, tre sedicenni denunciati per furto

REGGIO EMILIA – Tre sedicenni sono stati denunciati per furto, ieri, dopo che avevano rubato di capi di abbigliamento da H&M in piazza del Monte. Verso le 15,45 una pattuglia della squadra volanti è andata sul posto per la segnalazione di un furto da parte degli addetti alla sicurezza del negozio che avevano sorpreso i tre mentre rubavano della merce all’interno dell’esercizio commerciale. I poliziotti hanno identificato i tre giovani che avevano con sé merce per un valore complessivo di 89 euro. I capi di abbigliamento sono stati restituiti e i tre sono stati denunciati per furto e poi affidati ai genitori.