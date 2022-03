Gualtieri, animali maltenuti: agricoltore sanzionato

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Animali tenuti in condizioni non idonee al loro benessere: azienda agricola sanzionata per oltre 9mila euro. I carabinieri della stazione forestale di Gualtieri, nell’ambito di un servizio di controllo in un’azienda agricola, hanno riscontrato problemi per 5 maiali, 2 cavalli e 2 asini. Gli animali erano tenuti legati, in spazi angusti e in condizioni di scarsa illuminazione.

Al titolare dell’azienda sono state contestate violazioni amministrative per 9.000 euro, comprensive di sanzioni relative ad aspetti amministrativi riguardanti le iscrizioni alle relative anagrafi zootecniche e la tenuta dei registri prescritti con riferimento anche ad altri animali detenuti. In seguito ai controlli è staa identificata e sanzionata per 4.100 euro una persona che aveva trasportato alcuni cavalli nell’azienda, in assenza di titoli autorizzativi e di documentazione di trasporto.