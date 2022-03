Giovane arrestato con il giubbotto imbottito di cocaina

REGGIO EMILIA – Fermato con il giubbotto imbottito di cocaina: 22enne disoccupato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrato mezzo chilo di cocaina. E’ successo ieri pomeriggio, verso le 15, quando, nel corso di un servizio di osservazione volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia ha visto un giovane che armeggiava sospettosamente sui sedili posteriori di un’auto in sosta in un piccolo parcheggio del quartiere Carrozzone.

Dopo essere uscito dal mezzo il giovane è stato fermato ed è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di un panetto di cocaina del peso di circa mezzo chilo che nascondeva nelle tasche del giubbotto indossato. Nel portafoglio il giovane aveva 300 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare, nel cassetto del cruscotto, 3 involucri in cellophane con dentro 15 grammi di cocaina, mentre, in un trolley nel bagagliaio, è stato trovato un bilancino di precisione con evidenti tracce di cocaina sul piatto di pesata.

Nell’abitazione del giovane sono stati trovati numerosi ritagli in plastica utilizzati come materiale per il confezionamento, della medesima tipologia di quelli utilizzati per la sostanza trovata nella disponibilità del ragazzo e sostanza da taglio.