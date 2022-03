Furto in un negozio e in un ristorante: arrestato

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato arrestato oggi, dalla polizia, per furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale, con l’accusa di aver derubato venerdì notte un esercizio commerciale in via Emilia Ospizio e un ristorante a poche centinaia di metri. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volanti. Gli agenti sono scesi e hanno visto il vetro del ristorante rotto e hanno sentito dei rumori sospetti.

Hanno poi controllato via Curie e hanno visto che un altro esercizio commerciale aveva la porta di ingresso danneggiata. Lì dentro hanno trovato un uomo, pluripregiudicato, di nazionalità italiana, che è stato fermato nonostante la resistenza posta in essere per cercare di fuggire. Sulla bici del ladro hanno trovato i trasformatori di alcune bilance elettroniche che erano stati rubati poco prima dall’esercizio commerciale. Oggi l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.