Furgone investe pedone: donna finisce all’ospedale

REGGIO EMILIA – Un furgone ha investito una donna oggi, poco dopo le 15, proprio sul confine fra Calerno e Gaida. Il mezzo ha sorpassato un autobus e poi ha travolto una donna che stava attraversando la strada. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce arancione e l’automedica per soccorrere la donna. L’autista del mezzo si è fermato pure lui prestare soccorso. La signora è stata portata in ospedale in serie condizioni. Sulla via Emilia si sono formate lunghe file in seguito all’incidente (foto Bucaria).