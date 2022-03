Fermato su un furgone rubato, denunciato per ricettazione

REGGIO EMILIA – Il conducente di un furgone è stato denunciato per ricettazione dopo che sul suo mezzo, che era stato rubato il giorno prima, la polizia ha trovato la merce che era stata sottratta in un capannone di via Cecati. Tutto è cominciato quando gli agenti a bordo di una volante della polizia sono andati in via Cecati, ieri, per un sopralluogo di furto.

Il titolare della ditta ha detto loro che, nella notte, ignoti avevano rubato dall’interno di un capannone di sua proprietà della merce per un valore pari a 40mila euro. In particolare erano stati sottratti un furgone Peugeot Boxer e diverse caldaie e attrezzi da lavoro. La targa del veicolo rubato è stata subito condivisa con le altre pattuglie impegnate nell’attività ordinaria di controllo del territorio.

Nel pomeriggio la polizia ha rintracciato in via Monsignor Cocconcelli, in direzione via Bocconi, un furgoncino uguale a quello ricercato dalle forze dell’ordine. Il mezzo è stato fermato dagli agenti ed è emerso che era proprio quello rubato. Al suo interno, poi, è stato trovato del materiale riconducibile alla merce rubata in precedenza.

Il conducente del mezzo è stato portato in questura ed è stato denunciato per ricettazione. Il furgone e la merce sono stati restitutiti al titolare della ditta.