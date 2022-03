Energia, l’allarme di Bonaccini: “Ceramiche verso stop produzione”

REGGIO EMILIA – Alcune aziende del settore ceramico in questi giorni fermeranno la produzione per i costi insostenibili dell’energia. A lanciare l’allarme è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ieri mattina a margine dell’incontro con l’associazione Italia-Ucraina di Bologna.

“C’è un dato anche economico molto importante – avverte Bonaccini – imprese ceramiche già in questi giorni fermeranno probabilmente la produzione per la mancanza di materie prime e per i costi troppo elevati dell’energia, così come in altri settori”. Detto questo, ci tiene però ad aggiungere Bonaccini a proposito delle sanzioni alla Russia, “come ho sempre detto, non c’è un punto di Pil che valga la lotta per la libertà, la pace e la democrazia”.