Emilia-Romagna in zona bianca da lunedì

REGGIO EMILIA – Dopo l’esame del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità in merito all’andamento del Covid-19 in Italia, la Cabina di regia ha segnalato che saranno in tutto otto le regioni italiane che da lunedì passeranno in zona bianca. Si tratta nello specifico di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’Aosta. Attualmente sono in zona bianca sette regioni e due province autonome: Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano e Trento. Restano per ora in zona gialla: Marche, Lazio, Calabria e Sardegna.

Il passaggio dell’Emilia-Romagna è avvenuto sulla base dei dati settimanali validati dal ministero della Salute che indicano per la nostra regione, l’Rt sotto l’1 e l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri sotto la soglia limite (il 10% nelle terapie intensive e il 15% dei reparti Covid ordinari).

In particolare, i dati settimanali del ministero, registrano per l’Emilia-Romagna un’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti a 335,4, con Rt 0,72 (era 0,56 la settimana scorsa), l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva all’8% (era il 7%) e l’occupazione dei posti letto nei reparti Covid ordinario al 13% (era il 15%).

“Una buona notizia che ripaga dei tanti sacrifici che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi mesi- commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Dobbiamo però continuare a essere prudenti perché il Covid non è ancora sconfitto. Responsabilità personale e rispetto delle regole devono accompagnarci ancora ogni giorno per un ritorno graduale alla normalità che tutti desideriamo”.