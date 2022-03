E’ morta Alfa Strozzi, una vita per il sociale

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – L’Amministrazione comunale di Quattro Castella si unisce al dolore dei famigliari esprimendo sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Alfa Strozzi, morta nella giornata di oggi all’età di 69 anni. Alfa era nata il 14 febbraio del 1953 a Rubbianino, paese dove ha trascorso tutta la sua vita.

E’ stata per tanti anni dipendente del Comune di Reggio Emilia, una “colonna” del welfare soprattutto nell’ambito delle politiche di integrazione. In particolare era stata referente dello Sportello informativo per i detenuti attivato alla casa circondariale. L’attenzione verso le tutte le persone, anche e soprattutto quelle relegate ai margini dalla società, è sempre stata praticata da Alfa durante l’intera sua esistenza.

Così come l’amore per il proprio paese. Alfa Strozzi era infatti un’instancabile volontaria sia al centro sociale di Rubbianino che nell’ambito del S.A.P. il Servizio Aiuto alla Persona che a Quattro Castella promuove attività e servizi per le persone diversamente abili.

In particolare, Alfa aveva coinvolto i ragazzi in attività teatrali forte della sua esperienza nella compagnia dialettale di Rubbianino. Un’attività che aveva portato più volte i ragazzi del S.A.P. sul palco del cinema di Montecavolo per rappresentazioni che avevano in Alfa Strozzi regista. Alfa lascia il marito Efisio Zoppi e il figlio Emilio.

I funerali si terranno domani alle 15 con il ritrovo presso l’abitazione e un piccolo corteo in paese prima di dirigersi verso il Cimitero di Coviolo in attesa della cremazione.

Nota del Centro sociale di Rubbianino e Ghiardello

Come Centro Sociale Rubbianino e Ghiardello vogliamo salutare e ricordare la nostra socia e amica Strozzi Alfa venuta a mancare troppo presto a causa di un brutto male che nel giro di pochi mesi l’ha portata via.

Da un lato vogliamo ricordare il grande spessore morale di questa persona che sia nel suo lavoro quotidiano presso il comune di Reggio Emilia sia nella sua vita quotidiana si è sempre prodigata per i più bisognosi senza fare distinzioni e senza pregiudizi. Un appoggio costante e un conforto sempre presente per tutti e in particolare per gli anziani del paese e non solo.

Dall’altra parte vogliamo ricorda l’amica Alfa da sempre parte importante e promotrice, insieme al gruppo operativo del Centro Sociale, delle iniziative che hanno visto protagonista il nostro piccolo paese nel Comune di Quattro Castella. Sempre operativa e molto attiva nella organizzazione della festa del paese ; Parte determinante e imprescindibile nelle commedie dialettali prima e nelle Cene con Delitto poi ,con l’aiuto del figlio Zoppi Emilio per i testi e le scenografie; Socia del nostro Centro Sociale dal momento della costituzione formale e protagonista delle varie iniziative/cene/pranzi ed eventi che nel tempo si sono succeduti sulla piazza del Paese e presso la sede del Centro Sociale. Sempre pronta a dare il proprio contributo anche tramite una critica assolutamente costruttiva e positiva.

Ci mancherai molto ma il tuo ricordo e il tuo esempio rimarranno assolutamente presenti in tutti noi e ci spingeranno a continuare questa bella esperienza cominciata insieme e siamo certi che tu ci farai sempre arrivare il tuo incoraggiante appoggio. Per sempre grazie infinite da: “qui dal Bianein e du o tri ed San Bertlamè”.